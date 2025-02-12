إزالة 18 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بالإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٥ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٨ حتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

نتائج حملات اليوم

حيث شهد اليوم الأربعاء، تنفيذ ١٨ حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة ٦ أفدنة و٢ قراريط و٣٥٠٠ م، ضمن المرحلة الأولى من الموجة ٢٥.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، نائب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيس قرية الفردان وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن استرداد حالة تعدٍّ على أراضي أملاك دولة، على مساحة ٦ أفدنة وقيراطين، تم رفضها بالتقنين.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

عدد الازالات في الإسماعيلية

بالإضافة لإزالة ١٧ حالة تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بولاية الزراعة "المراقبة العامة بالإسماعيلية"، على مساحة ٣٥٠٠م عبارة عن أسوار ومباني من الطوب الأبيض غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

التعامل الفوري مع حالات التعد

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٥ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٨ حتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٨ حتى ٢٨ مارس ٢٠٢٥ والمرحلة الثالثة في الفترة من ٥ حتى ٢٥ إبريل ٢٠٢٥.



ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

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