مصرع مسن وإصابة نجله في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

لقي مسن مصرعه وأصيب نجله في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس، وتبين من المعاينة الأولية أن انفجار الإطار الأمامي والخلفي للسيارة في وقت واحد، أدى إلى انقلاب السيارة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام.

تفاصيل انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز طامية، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس بنطاق محافظة الفيوم، ووجود جثة ومصاب، وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة طامية إلى موقع البلاغ، وتبين أن سيارة ملاكي كان يستقلها شخصان تعرضت للانقلاب، ما أدى إلى مصرع "سيد إسماعيل علي إسماعيل" 80 سنة، وإصابة نجله "أحمد" 48 سنة، مقيمين بمحافظة بني سويف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية السائق عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بحالة السيارة ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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