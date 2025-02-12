الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع مسن وإصابة نجله في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي مسن مصرعه وأصيب نجله في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس، وتبين من المعاينة الأولية أن انفجار الإطار الأمامي والخلفي للسيارة في وقت واحد، أدى إلى انقلاب السيارة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام.

تفاصيل انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز طامية، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس بنطاق محافظة الفيوم، ووجود جثة ومصاب، وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة طامية إلى موقع البلاغ، وتبين أن سيارة ملاكي كان يستقلها شخصان تعرضت للانقلاب، ما أدى إلى مصرع  "سيد إسماعيل علي إسماعيل" 80 سنة، وإصابة نجله  "أحمد" 48 سنة، مقيمين بمحافظة بني سويف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تجدد المشاجرة بين عائلتين داخل مستشفى الفيوم العام وإصابة شخصين

حالة الطقس غدا الخميس 13-2-2025 في محافظة الفيوم

وتم  تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية السائق عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بحالة السيارة ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقلاب سيارة أسيوط الصحراوى الصحراوي الغربي الطب الشرعي انقلاب سيارة ملاكي بطريق اسيوط حادث انقلاب سيار حادث انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة ملاكي محافظة الفيوم محافظة ا مدير أمن الفيو مدير أمن الفيوم مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

تجدد المشاجرة بين عائلتين داخل مستشفى الفيوم العام وإصابة شخصين

بسبب خلافات الجيرة، إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالفيوم

جامعة الفيوم تكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين

نيابة بندر الفيوم تقرر حبس حداد 4 أيام بتهمة اغتصاب ابنته

ads

الأكثر قراءة

ترامب يريد فتحة البحر بين قبرص ومصر، مقترح ضم غزة إلى سيادة تركيا يثير الجدل

مجلس الوزراء يناقش غدا حزمة الحماية الاجتماعية.. ومدبولي يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

بعد تفعيل بند شرائه، كشف حساب كهربا مع الأهلي والاتحاد الليبي

شعبة الذهب: ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال 2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

أسعار سبائك الذهب بالصاغة، السبيكة 1 جرام تتخطى الــ 5 آلاف جنيه

ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع المقبل

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

منوعات

المزيد

ضباب برائحة كيميائية يثير الذعر والقلق في فلوريدا

بريطاني خسر 40 مليار جنيه في القمامة عام 2013، ويفكر بشراء مقلب النفايات للبحث عنها

عراقي يعاقب أبناءه صعقا بالكهرباء لرسوبهم في الامتحانات

تايلور سويفت توزع أموالًا على العمال في إحدى الحفلات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

المزيد
ads

انفوجراف

الإمارات والبحرين ضمن القائمة.. أكبر مصدري الألومنيوم إلى أمريكا في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالأعداء ووجود الكثير من الخصومات

هل كان المشركون يعبدون الجن؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بجلب البركات والخير

المزيد
الجريدة الرسمية