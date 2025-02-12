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رياضة

الدوري المصري، بيراميدز يتقدم على حرس الحدود بهدف في الشوط الأول

بيراميدز وحرس الحدود
بيراميدز وحرس الحدود

الدوري المصري، تقدم بيراميدز على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري.

سيطر فريق بيراميدز على مجريات الأمور مبكرا، لينجح في إحراز الهدف الأول بالدقيقة التاسعة بعد انطلاقة من إبراهيم عادل انتهت بعرضية داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد عاطف قطة بتسديدة قوية على الطائرة داخل الشباك. 

وفي الدقيقة 20، رد حرس الحدود بتسديدة قوية من محمود ممدوح من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أحمد الشناوي وخرجت ركنية.

وفي الدقيقة 32، أطلق بلاتي توريه لاعب بيراميدز تسديدة من على حدود منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 44، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة بيراميدز تصدى لها فيستون ماييلي إلا أن سيحا حارس الحدود تألق وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

 

تشكيل بيراميدز أمام حرس الحدود في الدوري المصري  

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - أسامة جلال - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل.  خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - يوسف نادر - كريم حافظ -  محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء  - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي.

 

تشكيل حرس الحدود ضد بيراميدز في الدوري المصري 

فيما ضم تشكيل حرس الحدود ضد بيراميدز في الدوري المصري كلا من محمد سيحا لحراسة المرمى، محمد سامي، محمد مجلي، محمود ممدوح، فوزي الحناوي، محمد الدغيمي، إيزي إيميكا، إبراهيم عبد الحكيم، مؤمن عوض، محمود أوكا، حازم العسكري.

 

مباراة بيراميدز وحرس الحدود 

يسعى فريق بيراميدز لاستعادة القمة من الأهلي بعد فوزه أمس على غزل المحلة، في حين يسعى حرس الحدود لمواصلة عروضه القوية ببطولة الدوري المصري. 

ترتيب بيراميدز وحرس الحدود بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 27 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة.

أما حرس الحدود ففى المركز السادس فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 لقاءات

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