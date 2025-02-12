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وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد انتظام العمل بأقسام المديرية

أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية

تفقد الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الأربعاء، أقسام المديرية، ومتابعة العاملين بها، والوقوف على مدى الانضباط، والاستماع لموظفي المديرية، مع تذليل العقبات والعمل على حلها، وذلك بتوجيهات من أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.

 

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وقد أكد وكيل الوزارة ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، مع تطبيق مدونة السلوك الوظيفي التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، لضبط الأداء وتعزيز قيم النزاهة والانضباط بين العاملين.



وكان قد التقى الدكتور نجاح راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية  مديري الإدارات الفرعية بحضور قيادات الدعوة بالمديرية.

بدأ الاجتماع بتوجيه الشكر لمديري الإدارات الفرعية على ما يبذلونه من جهد ملموس لضبط العمل على المستوى الدعوي والإداري.

وخلال الاجتماع أكد عددا من النقاط من أهمها العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف من خلال محاورها الأربعة وهي مواجهة التطرف الديني ومواجهة التطرف اللاديني وبناء الإنسان وصناعة الحضارة.

وأيضا استمرار متابعة المساجد وتهيئتها  وصيانة وصلات الكهرباء بشكل دوري خلال ما تبقى في فصل الشتاء تجنبا لحدوث اية أعطال أو مشكلات مع نزح مياه الأمطار من فوق أسطح المساجد وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه مع متابعة العدادات وشحنها بشكل دوري وعمل حصر دقيق لها والاهتمام بالأنشطة الدعوية والقرآنية وإنشاء الكتاتيب والتوسع فيها من أجل النهوض بمجتمعنا وتحقيق الأمن الفكري والمجتمعي لأبناء المجتمع والعمل على تطبيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والدعوي مع المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق تلك التوجيهات.

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الدكتور نجاح عبد الرحمن وزارة الأوقاف بالاسكندرية الادارات الفرعية

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