الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج الأقصري (فيديو وصور)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه لمظاهر احتفالات الليلة الختامية بذكرى مولد أبى الحجاج الأقصري، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بمشاركة الآلاف من أهالي الأقصر والصعيد.

مولد أبو الحجاج في الأقصر

وتشهد ساحة ابوالحجاح بالأقصر إقبالا كبيرا من آلاف المواطنين وسط تعزيزات أمنية مشددة، ومن المقرر أن تقام حلقات الذكر والمديح في داخل المسجد، بعد ما تم إلغائها من ساحة الفناء المفتوحة وذلك من قبل قرار للأسرة الحجاجية، فيما تقام طقوس الذكر والمديح موائد الرحمن في الشوارع الجانبية.



والعارف بالله أبو الحجاج الأقصرى، هو «يوسف بن عبد الرحيم بن عيسى الزاهد»، وينتمى إلى أسرة كريمة ميسورة الحال عرفت بالتقوى والصلاح، وكان والده صاحب منصب كبير فى الدولة العباسية، وينتهي نسبه إلى سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما، وقد ولد الشيخ في أوائل القرن السادس الهجري بمدينة بغداد، في عهد الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله، وترك الإمام أبو الحجاج الأقصرى العمل الرسمى وتفرغ للعلم والزهد والعبادة، وسافر إلى الإسكندرية والتقى فيها أعلام الصوفية خاصة من أصحاب الطريقتين الشاذلية والرفاعية، وتتلمذ على يد الشيخ عبد الرازق الجازولى، وأصبح أقرب تلاميذه ومريديه، ثم عاد أبو الحجاج إلى الأقصر، والتقى الشيخ عبد الرحيم القنائى «صاحب مسجد قنا الشهير»، وأقام واستقر بالأقصر، حتى وفاته في عهد الملك الصالح نجم الدين الأيوبى عن 90 عامًا، وكان له مجلس علم يقصده الناس من كل مكان، وترك أبو الحجاج تراثا علميا، ومن أشهره منظومته الشعرية في علم التوحيد وتقع في 99 بابا، وتشتمل على 1233 بيتا، وتوفي الشيخ بالأقصر عام 642هـ، ويقال إنه كان كثير الاعتكاف والانعزال بمعبد الأقصر، ولهذا السبب أقام مسجده على أطلال معبد الأقصر.

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