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خارج الحدود

نشاط مكثف لوزير الخارجية على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي (صور)

لقاءات وزير الخارجية،
لقاءات وزير الخارجية، فيتو

أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم، فى العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” عدة لقاءات جانبية على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

شملت اللقاءات الجانبية كل من، ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب، وأحمد عطاف وزير خارجية الجزائر، ومحمد علي النفطي، وزير خارجية تونس، وصامويل أوكودزيتو أبالكاوا وزير خارجية غانا، ومامادو تانجارا وزير خارجية جامبيا، بالإضافة إلى القائم بأعمال وزارة خارجية إسواتيني "فيلا بوتيليزي"، وممثل دولة بوروندي.

 

سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية

تناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية، حيث أكد وزير الخارجية حرص مصر على توطيد الشراكات الاستراتيجية مع الأشقاء الأفارقة، ودعم التنمية المستدامة في القارة من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. 
 

كما تم تسليط الضوء على المبادرات المصرية لتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، ونقل الخبرات وبناء القدرات.

حرص مصر على الانخارط في دعم بنية السلم والامن في القارة الافريقية

واستعرض وزير الخارجية الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، وذلك في ضوء ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف الحيوي، ورئاستة للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد، مشيرًا إلى حرص مصر على الانخراط في دعم بنية السلم والأمن في القارة الافريقية.

 المناقشات التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية

كما شملت المناقشات التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية توحيد المواقف الإفريقية داخل المنظمات الدولية، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه القارة، لا سيما الأزمات السياسية والأمنية الراهنة في عدد من الدول الأفريقية.

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عبد الفتاح السيسي القارة الإفريقية المنظمات الدولية السياسية والأمنية الراهنة مصر والدول الأفريقية

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