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رياضة

مانشستر سيتي يسعى لضم بديل دي بروين من الدوري الألماني

كيفين دي بروين
كيفين دي بروين

يرغب مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع أحد لاعبي الدوري الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض رحيل البلجيكي كيفين دي بروين بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت شبكة "TEAMtalk"، إن إدارة مانشستر سيتي تستهدف التوقيع مع لاعب باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا، فلوريان فيرتز، في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يرى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن التعاقد مع فيرتز سيكون حلًا لتعويض رحيل كيفين دي بروين بنهاية العام الحالي.

 

فلوريان فيرتز

وتابعت الشبكة أن مانشستر سيتي يكثف جهوده للتوقيع مع فيرتز رغم أن المنافسة مع ريال مدريد على ضم اللاعب لن تكون سهلة، خاصة أنه يحظى فيرتز باهتمام كبير من كبار الأندية الأوروبية ومن بينهم بايرن ميونخ، ريال مدريد ومانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة رحيل فيرتز عن صفوف فريقه باير ليفركوزن حوالي 115 مليون جنيه إسترليني.

وشارك فيرتز هذا العام في 34 مباراة مع باير ليفركوزن في جميع المسابقات، حيث أحرز 15 هدفًا وقام بصناعة 11 هدفًا طوال الموسم.

 

ريال مدريد بريمونتادا يفوز على مانشستر سيتي 2/3 بدوري أبطال أوروبا

فيما فاز فريق ريال مدريد علي مانشستر سيتي بنتيجة 3ـ2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب "الاتحاد" في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل فريق مانشستر سيتي الهدف الأول والثاني في شباك ريال مدريد عن طريق إيرلنج هالاند في الدقيقة 19 والدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وسجل كليان مبابي هدف فريق ريال مدريد الأول في الدقيقة 60، بينما أحرز براهيم دياز الهدف الثاني بالدقيقة 86، ثم جاء الهدف الثالث عن طريق بلينجهام في الدقيقة 2+90. 

وشارك النجم المصري عمر مرموش المحترف في صفوف مانشستر سيتي في المباراة بالدقيقة  84 بعدما حل بديلًا لـ سافيو موريرا. 

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ستونز، أكي، روبن دياز، أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا،.جاك جيرليش، كيفين دي بروين، سافينيو.

خط الهجوم: هالاند.

 

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، راؤول أسينسيو، فيرلاند ميندي

الوسط: إدوارد كامافينجا، داني سيبايوس، جود بيلينجهام

الهجوم: رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي

كان مانشستر سيتي أنهى مرحلة الدوري من الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بنظامه الجديد، في المركز الثاني والعشرين، في حين أن ريال مدريد تواجد في المركز الحادي عشر، وأسفرت قرعة الملحق عن صدام مكرر بين الفريقين.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.

ويلتقي المتأهل من مانشستر سيتي وريال مدريد، بعد مباراتي الذهاب والإياب، مع أتلتيكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني، حسب قرعة ستتم يوم الجمعة 21 فبراير.

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