مان سيتي يتقدم على ريال مدريد بهدف في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تقدم مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدف دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين علي ملعب "الاتحاد" في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل فريق مانشستر سيتي الهدف الأول في شباك ريال مدريد عن طريق إيرلنج هالاند في الدقيقة 19.

وقام مانشستر سيتي بتحديث قائمته في دوري أبطال أوروبا، بعد مرحلة الدوري وقبل مراحل خروج المغلوب، حيث أضاف 3 لاعبين جدد وهم المصري عمر مرموش، عبد القادر خوسانوف ونيكو جونزاليس.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، في شهر يناير الماضي، وشارك في 3 مباريات ضد كل من تشيلسي، آرسنال وليتون أورينت.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ستونز، أكي، روبن دياز، أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا،.جاك جيرليش، كيفين دي بروين، سافينيو.

خط الهجوم: هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد



تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد



تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد عبر قناة beIN SPORTS 1.



كان مانشستر سيتي أنهى مرحلة الدوري من الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بنظامه الجديد، في المركز الثاني والعشرين، في حين أن ريال مدريد تواجد في المركز الحادي عشر، وأسفرت قرعة الملحق عن صدام مكرر بين الفريقين.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.



ويلتقي المتأهل من مانشستر سيتي وريال مدريد، بعد مباراتي الذهاب والإياب، مع أتلتيكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني، حسب قرعة ستتم يوم الجمعة 21 فبراير

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