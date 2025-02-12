مجلس الوزراء يناقش غدا حزمة الحماية الاجتماعية.. ومدبولي يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

زيادة المرتبات 2025، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء؛ غدا الخميس، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الداخلي، ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، بالإضافة إلى استعراض تقارير الأداء الخاصة بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

وتناقش الحكومة خلال الاجتماع حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وتشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة المرتبات والمعاشات وإجراءات لدعم الأسر المستحقة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مراجعة برامج الدعم النقدي والتمويني، لضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وفعالية. كما سيتم بحث آليات تنفيذ هذه الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التطبيق وتحقيق الأثر المطلوب على معيشة المواطنين.

ويعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يُعقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المنتظر أن يستعرض رئيس الوزراء والوزراء المعنيون أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، والرد على استفسارات الصحفيين بشأن القضايا المطروحة على الساحة.

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