بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، الحكومة تعلن موعد زيادة المرتبات 2025

زيادة المرتبات 2025 ، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات النهائية لـ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدًا أنه سيتم البدء في تطبيقها قبل حلول شهر رمضان.

زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات

وأوضح الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن الحزمة الجديدة ستشمل زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن بعض التفاصيل لا تزال قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عن جميع بنود الحزمة بمجرد اعتمادها رسميًا من قبل رئيس الجمهورية.

رفع الحد الأدنى للأجور

وفي سياق متصل، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025. وتأتي هذه الزيادة استجابة للتطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، والتي تضمنت نموًا في عدة قطاعات صناعية وزيادة في الإنتاج المحلي.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ إجراءات فعالة لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحزمة الجديدة تأتي ضمن خطط الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بما يواكب التحديات الراهنة ويوفر الدعم اللازم للفئات المستحقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.