الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، الحكومة تعلن موعد زيادة المرتبات 2025

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء
ads

زيادة المرتبات 2025 ، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات النهائية لـ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدًا أنه سيتم البدء في تطبيقها قبل حلول شهر رمضان.

 

زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات

وأوضح الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن الحزمة الجديدة ستشمل زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن بعض التفاصيل لا تزال قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عن جميع بنود الحزمة بمجرد اعتمادها رسميًا من قبل رئيس الجمهورية.

 

رفع الحد الأدنى للأجور

وفي سياق متصل، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025. وتأتي هذه الزيادة استجابة للتطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، والتي تضمنت نموًا في عدة قطاعات صناعية وزيادة في الإنتاج المحلي.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ إجراءات فعالة لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحزمة الجديدة تأتي ضمن خطط الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بما يواكب التحديات الراهنة ويوفر الدعم اللازم للفئات المستحقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيادة المرتبات 2025 الحد الادنى للاجور في مصر المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

مواد متعلقة

مدبولي: لا تهاون في ضبط الأسواق قبل رمضان.. وسوق اليوم الواحد يصل إلى القرى

توجيهات عاجلة للمحافظين، كيف تستعد الحكومة لشهر رمضان؟

تشمل زيادة الأجور والمعاشات، متحدث الحكومة يكشف موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية

حملة تفتيش واسعة لضبط الأسعار.. ومدبولي يُطالب المحافظين بمتابعة يومية

مدبولي: التزام تام بالانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" وفق الجداول الزمنية

2025 عام التحولات الرقمية الكبرى عالميًا، توقعات بقفزة تكنولوجية باستثمارات 3.6 تريليونات دولار، والحوسبة المكانية والذكاء الاصطناعي في المقدمة

100 مليون شجرة، توجيهات حكومية للمحافظين بالحفاظ على المظهر الحضاري

رئيس الوزراء يتابع مستجدات المخطط الرئيسي لمدينة "رأس الحكمة"
ads

الأكثر قراءة

تشمل زيادة الأجور والمعاشات، متحدث الحكومة يكشف موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية

بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، الحكومة تعلن موعد زيادة المرتبات 2025

الدوري الفرنسي، تعادل أنجيه وأولمبيك مارسيليا سلبيا في الشوط الأول

حازم إمام عن تصريحات أيمن عباس بشأن التجديد لزيزو: لا تمثل الزمالك

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل 1-1 أمام أودينيزي في الشوط الأول

تزوير أوراق للحصول على أرض، بوسي شلبي تكشف تفاصيل جديدة عن شائعة طلاقها

تعرف على سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

منوعات

المزيد

حادثة مأساوية في بريطانيا، عجوز تنهي حياة ابنها المعاق وتنتحر

100 ساعة تصوير، كواليس ومفاجآت في فيلم "مستر بيست" بالأهرامات

وفاة شاب تونسي أضرم النار في جسده أمام مركز الأمن قبل أيام

رصد سمكة الشيطان بالقرب من سواحل جزيرة إسبانية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

كيلو السكر يسجل 32 جنيها اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الأحد 9-2-2025

المزيد

انفوجراف

رحلة تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال 3 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية السابق: الإسلام أنصف المرأة في الميراث (فيديو)

رمضان عبد المعز: حسن الخلق والصيام من أعظم الأعمال في شهر شعبان (فيديو)

ما صحة الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية