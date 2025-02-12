انطلاق البرنامج التدريبى لتأهيل مسئولى البرلمان ومشرفى الشعب البرلمانية والكوادر البرلمانية بالدقهلية

أطلقت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بـ الدقهلية «إدارة البرلمان والتعليم المدنى»، فعاليات البرنامج التدريبى برلمانية التثقيفي تحت شعار “نحو تفعيل شعب مستدامة”، لتأهيل مسئولى البرلمان ومشرفى الشعب البرلمانية والكوادر البرلمانية بالدقهلية..

إنطلاق فعاليات البرنامج التدريبى التثقيفى لتأهيل مسئولى البرلمان ومشرفى الشعب البرلمانية والكوادر البرلمانية بالدقهلية

بمشاركة (50) من مسئولى برلمان الطلائع والشباب ومشرفى الشعب من الإدارات الفرعية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، بمشاركة إدارة شباب دكرنس، وإدارة شباب بنى عبيد، بمقر مركز شباب ميت رومى التابع لإدارة شباب دكرنس.

نحو تفعيل شعب برلمانية مستدامة)

وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية ” بداية جديدة لبناء الإنسان”...

تحت شعار ( نحو تفعيل شعب برلمانية مستدامة).

إقامة علاقات قوية مع الآخرين والتوافق معهم

قدم البرنامج السيد ربيع منصور مدرب معتمد بوزارة الشباب والرياضه ومسئول برلمان الشباب، جلسة تفاعلية حول مهارات التواصل الفعال مع الطلائع والشباب؛ ومتى يكون الاتصال ناجحا” مع الشباب والنشء، وذلك من خلال إقامة علاقات قوية مع الآخرين والتوافق معهم،وكذلك نقل المعلومات والأفكار إلى الآخرين والتأثير فيهم.

أدوات الحوار والتواصل مع الشباب

كما تطرق الحديث عن أدوات الحوار والتواصل مع الشباب من خلال(الحضور للآخر _ الاستماع الفعال” الصمت، الانسان، الاستماع”_ الأسئلة الاستكشافية _الترديد أو الانعكاس)، ثم تناول “أنماط الشخصية وإدارة الأزمات”، وهي من أهم المهارات التي يجب أن يمتلكها أي قائد شاب، كما أكد علي أهمية تطوير آليات عمل البرلمان وتعزيز دوره في تأهيل الشباب ليكونوا قادة المستقبل، شكرا للأستاذ محمد حسين رئيس مجلس الإدارة، وناجى غباشى المدير التنفيذى للمركز على حسن الإستقبال.

يأتى التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتوره منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية،واشراف طارق دهب وكيل المديريه للشباب، والدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وتنفيذ منى جوده مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى، ومجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، وسها رئيس قسم البرلمان والتعليم المدنى بالإدارة.

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