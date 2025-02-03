الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء تفعيل عمليات جراحة العظام بمستشفى بني عبيد التخصصي بالدقهلية

الفريق الطبي
الفريق الطبي

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن نجاح قسم العظام بمستشفى بني عبيد التخصصي في علاج شاب يبلغ ١٨ عامًا يعاني من كسر فى عظمة الشظية. 

وقالت أمانة المراكز الطبية المتخصصة إنه تم استقبال الحالة بعد تعرضها لحادث طريق نتج عنه كسر بالكاحل مع اختلال زوايا الكاحل مما استدعى عمل تثبيت بواسطة شريحة تيتانيوم ذاتية الغلق وتم رد المفصل لحالته الطبيعية.
 

وأعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن استقبال مستشفى الهرم مصابا فلسطينيا يبلغ من العمر 65 عامًا وهو يعانى من ضعف عام وسوء تغذية وكسر مفتت معيب الالتئام بمفصل الفخذ الأيسر ما بعد إصابة بشظية أثناء الحرب مع عدم القدرة على الحركة أو الوقوف؛ مع جرح هرسي وحرق وكسور متعددة بالطرف العلوي الأيمن وسقوط بالقدم اليسرى.

 

وأكد مستشفى الهرم أنه تم حجز المريض بالمستشفى والبدء بتحضير المريض للجراحة مع المتابعة من قسم التغذية العلاجية بالمستشفى.

 

ترقيع جلدي من الفخذ إلى الساعد 


وأوضح مستشفى الهرم أنه تم دخول المريض للعمليات وتم إجراء سديلة جلدية مدممة بالساعد الأيمن مع عمل ترقيع جلدي من الفخذ إلى الساعد وإجراء استكشاف جراحي على العصب الرافع للقدم اليسرى مع تسليك العصب واستئصال شظية ضاغطة عليه.


وتابعت أنه تم تحسن حالة الجلد والحالة العامة للمريض ما بعد إجراء الجراحات السابقة واستعادة مجال الحركة بمفصل الرسغ والمرفق الأيمن.

 

جراحة استبدال مفصل فخذ صناعي كامل أيسر 

 


كما تم إجراء جراحة استبدال مفصل فخذ صناعي كامل أيسر لا اسمنتي وبدأ المريض في الوقوف والحركة ما بعد الجراحة.

كانت كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن نجاحات جديدة للفرق الطبية بمستشفيات وزارة الصحة حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى جراحات اليوم الواحد رأس البر مريضة تبلغ من العمر 70 عامًا تعاني من آلام شديدة في البطن وإمساك وقيء وانتفاخ البطن، ولديها تاريخ من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب.

 

تشخيص المريضة بانسداد معوي

وأوضح المستشفى أنه بعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة تم تشخيص الحالة بانسداد معوي وتقرر إجراء جراحة استكشافية عاجلة. 

 

وتابعت: بعد التحضيرات الجراحية، وتحت التخدير العام تم عمل استكشاف للحالة، حيث وجد غرغرينا في حوالي 60 سم في الأمعاء الدقيقة، وتم إجراء عملية استئصال للجزء المتضرر،  وتوصيل في الأمعاء الدقيقة. 

 

وتقرر خروج الحالة إلى وحدة العناية المركزة للعلاج بعد الجراحة، ولتكون تحت الملاحظة المستمرة، والمريضة الآن بحالة جيدة ومستقرة.

مستشفى ناصر التخصصي 

فيما استقبل مستشفى ناصر التخصصي مريضة تبلغ ٣٢ عامًا تعانى من آلام شديدة مزمنة بمنطقة الحوض، وتم عمل الفحوصات اللازمة، وتبين وجود أكياس بطانة رحم مهاجرة أكياس شيكولاتة على المبيض، وعلى الفور تم تحضير المريضة للتدخل الجراحي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المراكز الطبية المتخصصة أمانة المراكز الطبية المتخصصة قسم العظام جراحه العظام مستشفي بني عبيد

مواد متعلقة

الصحة: تقديم 16 ألف خدمة طبية وتوعوية لرواد معرض القاهرة للكتاب

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات الشرقية ويوصي بمكافأة المتميزين ومعاقبة المقصرين

إزالة فورية بالأيدي لتعدٍ على أرض زراعية في بني عبيد بالدقهلية
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

الملاذ الآمن، ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

أول تعليق من كانييه ويست على ظهور زوجته عارية في حفل جرامي

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين، 3340 جنيها لهذا العيار

الإسكان تعلن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب للبيع بمدينة العبور

الأهلي يكثف تحركاته لحسم صفقة الجناح الأجنبي

الشرع يغادر السعودية في ختام أول محطة خارجية له

منوعات

المزيد

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

أهم جوائز حفل جرامي الـ 67 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

«فسوف تعلمون من يأتيه العذاب»، الشعراوي يوضح ثقة سيدنا نوح في الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية