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رياضة

الدوري المصري، ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام حرس الحدود

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة حرس الحدود على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٣ من بطولة الدوري الممتاز.

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة حرس الحدود  

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - أسامة جلال - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل.  خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - يوسف نادر - كريم حافظ -  محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء  - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي.

 

مباراة بيراميدز وحرس الحدود 

يسعى فريق بيراميدز لاستعادة القمة من الأهلي بعد فوزه أمس على غزل المحلة، في حين يسعى حرس الحدود لمواصلة عروضه القوية ببطولة الدوري المصري. 

ترتيب بيراميدز وحرس الحدود بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 27 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة.

أما حرس الحدود ففى المركز السادس فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 12  مباراة حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 لقاءات

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