الأربعاء 12 فبراير 2025
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محافظات

رئيس مياه الإسكندرية يتابع أعمال خدمة العملاء والتحصيل بمنطقة غرب

الإسكندرية
الإسكندرية

أجرى المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، جولة ميدانية موسعة بمنطقة غرب الإسكندرية، شملت فروع ومراكز خدمة عملاء كل من الورديان، العجمي، الساحل، و6 أكتوبر.

 

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شملت الجولة متابعة سير العمل داخل مراكز خدمة العملاء، حيث تفقد أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية، واستمع إلى شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، مؤكدًا  ضرورة سرعة الاستجابة لمطالب العملاء والعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة.

كما قام المهندس أحمد جابر بالمرور على عدة روافع، شملت روافع المكس، الدخيلة، أبو يوسف، أبو تلات، والكيلو 21، حيث تفقد أعمال الإحلال والتجديد الجارية، وناقش مع العاملين سبل تذليل أي معوقات قد تواجههم لضمان استمرار التشغيل بكفاءة عالية.

وأكد رئيس الشركة على التزام شركة مياه الشرب بالإسكندرية بتنفيذ خطط التطوير المستمرة التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتحقيق رضا العملاء من خلال الاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة لمستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من سير العمل وفقًا للمعايير المعتمدة، بما يسهم في تحقيق رؤية الشركة نحو تقديم خدمات مياه شرب عالية الجودة تواكب تطلعات المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

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المهندس احمد جابر شركة مياه الشرب بالاسكندرية غرب الإسكندرية العجمي

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