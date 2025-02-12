أعلنت إدارة ميناء العريش في محافظة شمال سيناء اليوم الأربعاء، إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بسبب زيادة سرعة الرياح.

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

وأعلن مصدر مسؤول بميناء العريش البحري، أنه تم غلق الميناء بعد هبوب رياح متوسطة أدت إلى ارتفاع أمواج البحر البحر المتوسط وسوء الأحوال الجوية ومنعت إدارة الميناء دخول وخروج السفن ومراكب الصيد وذلك لسلامة الأطقم الملاحية، مشيرا إلى أنه سوف يتم إعادة فتح الميناء بعد تحسن الأحوال الجوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية بدءا من السبت المقبل وحتى يوم الإثنين.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غداالخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء وذلك على فترات متقطعة.

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