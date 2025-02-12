الصحة تعلن حصول عدد من المنشآت على اعتماد الجودة «GAHAR»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول عدد من المنشآت الصحية التابعة للوزارة، على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، وذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية، وضمان تقديم رعاية صحية، وفقًا للمعايير العالمية، تماشيًا مع رؤية الدولة واستعدادا لدخول المنشآت الطبية في مختلف المحافظات، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

المنشآت الصحية التي حصلت على الاعتماد

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنشآت الصحية التي حصلت على الاعتماد مؤخرا تضمنت وحدة طب أسرة الجبالية بدمياط، ووحدة طب أسرة «دنا القديمة» بالإسكندرية، ووحدة صحة «كفر عشما» بالمنوفية، إلى جانب مركز طبي الإسكان القومي بالحي الترفيهي بالقليوبية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم اعتماد مستشفى 15 مايو بالقاهرة، اعتماد مبدئي لمدة عام، بالإضافة إلى اعتماد مستشفى الزيتون التخصصي لمدة عام، بعد اعتماد مبدئي، لافتًا إلى أن معايير اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، تشمل تعزيز سلامة المرضى داخل المنشآت الصحية، وفقًا لكافة الاشتراطات الوطنية للسلامة، علاوة على الالتزام بمتطلبات الجودة الأساسية، مما يضمن تقديم خدمات صحية بكفاءة وفعالية، ويحقق رضا المنتفعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.