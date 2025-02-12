بريطاني خسر 40 مليار جنيه في القمامة عام 2013، ويفكر بشراء مقلب النفايات للبحث عنها

برغم مرور 12 عامًا على واقعة فقدان البريطاني جيمس هاولز لقرص صلب يحتوي على 8000 من العملة المشفرة بتكوين عام 2013، والتي تعادل اليوم 40 مليارا و494 مليونا و505 ألف جنيه، لكن هاولز لا يزال يبحث عنها حتى الآن.

بريطاني فقد 40 مليار جنيه في القمامة عام 2013

ويحاول البريطاني جيمس هاولز حاليًا شراء الأرض بالكامل، التي عليها مكب النفايات الرئيسي الذي يحتوي على 1.4 مليون طن من القمامة حتى يبحث بين أكوام القمامة عن قرصه الصلب الذي يحتوي على البتكوين التي فقدها منذ 12 عامًا.

البريطاني الذي فقد ثروته عام 2013، فيتو

البداية كانت عندما قامت خطيبة هاولز بإلقاء القرص، الذي يحتوي على البتكوين، في سلة المهملات، معتقدة آنذاك أن القرص الصلب قديم ولا يحتوي على شيء مهم، وبعد الحادثة انفصلت عنه وبقي وحيدًا يبحث عن ثروته المفقودة في حاويات النفايات لأكثر من 12 عاما.

خسر البريطاني جيمس هاولز 760 مليون دولار من ثروته من البيتكوين، لذا قرر أن يشتري مقلب النفايات، حتى يتمكن من البحث عن القرص الصلب، الذي يحتوي على ثروته المفقودة، حيث يعتقد هاولز أن ثروته البالغة 760 مليون دولار من عملة البيتكوين قد ضاعت فيه، بعد خسارته معركة قانونية مع السلطة المحلية للحصول على حق الوصول إلى الموقع.

بريطاني يفقد ثروته من البيتكوين تقدر بـ700 مليون دولار

ويفكر الرجل البريطاني، الذي يعتقد أن ثروته المفقودة من البيتكوين، وتقدر بـ 700 مليون دولار، مدفونة في مقلب النفايات، لذي يريد شراء مكب النفايات بأكمله بعد صراع مع المسؤولين لأكثر من عقد من الزمان، للسماح له بالبحث عن العملة المشفرة القيمة.

ملامح الحزن بادية على ملامح جيمس هاولز، فيتو

ويقول مهندس الكمبيوتر جيمس هاولز، من ويلز بريطانيا، إنه في صيف عام 2013، ألقت خطيبته السابقة عن طريق الخطأ قرصًا صلبًا يحتوي على محفظة بيتكوين الخاصة به، إلى مكب نفايات في نيوبورت، ويدعي أن العملة المشفرة التي يحتويها تبلغ قيمتها الآن ما يقدر بنحو 620 مليون جنيه إسترليني، أي 766 مليون دولار.

كان جيمس يكافح من أجل الحصول على إذن من السلطات البريطانية للبحث عن القرص الصلب منذ ذلك 2013، لكن المجلس المحلي كان يرفض طلبه باستمرار، بحجة أن القرص الصلب أصبح ملكًا لهم منذ اللحظة التي دخل فيها إلى مكب النفايات.

بريطاني يفكر في شراء مقلب نفايات للبحث عن ثروته

والآن، أعلنت السلطات المحلية أنها ستغلق مكب النفايات في السنة المالية 2025-2026، بعد الحصول على تصريح تخطيط لمزرعة شمسية على جزء من الأرض.

وقال البريطاني جيمس إن "خطة الإغلاق كانت بمثابة "مفاجأة كبيرة" بالنسبة له"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، حيث خسر عامل تكنولوجيا المعلومات قضية في المحكمة العليا الشهر الماضي، وطلب من القاضي إجبار المجلس على السماح له بالبحث في مكب النفايات أو منحه تعويضًا قدره 495 مليون دولار (612 مليون دولار)

مكب النفايات الذي يفكر البريطاني في شرائه، فيتو

قال جيمس هاولز: "لقد ادعى المجلس في المحكمة العليا إغلاق مكب النفايات للسماح لي بالبحث سيكون له تأثير ضار كبير على سكان نيوبورت، بينما كانوا في نفس الوقت يخططون لإغلاق مكب النفايات على أي حال".

وأضاف هاولز "كنت أتوقع إغلاقه في السنوات القادمة لأنه ممتلئ بنسبة 80/90٪ - لكنني لم أتوقع إغلاقه قريبًا".

ويصر جيمس هاولز، 39 عامًا، على عدم التخلي عن الأمل في ثروته من البيتكوين، وهو يفكر الآن في تقديم عرض لشراء الموقع، قائلًا "إذا كان مجلس مدينة نيوبورت على استعداد، فسأكون مهتمًا بشراء موقع مكب النفايات "كما هو" وقد ناقشت هذا الخيار مع شركاء الاستثمار وهو أمر مطروح على الطاولة".

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