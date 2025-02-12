استعدادا للمصيف، بدء أعمال تجميل ورفع كفاءة الكورنيش والشاطئ والمدخل الرئيسي لمدينة جمصة (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش وشاطئ مصيف جمصه تجري وفق مخطط زمني محدد للانتهاء من أعمال التطوير قبل بدء موسم المصيف وتوافد المواطنين على المدينة، إلى جانب أعمال تطوير وتجميل المدخل الرئيسي لمدينة جمصة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تأتي لإعادة المظهر الحضاري لمدينة جمصة لتحتل مكانتها المتميزة المستحقة كمدينة ساحلية يأتي إليها المواطنون من مختلف محافظات مصر ليقضوا أيام العطلة أو الاستمتاع بها كمصيف يتميز بشاطئ ممتد.

ومن جهته، أوضح الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، أنه وفقا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فقد تم البدء فى إزالة الرمال على كورنيش المدينة ورفع كفاءة الشاطئ.

كما تم البدء في رفع كفاءة وتجميل المدخل الرئيسي ضمن خطة الاستعدادات لبدء استقبال الزائرين، خلال موسم الصيف، وتم الانتهاء من مسافة كيلو ونصف بالكورنيش وجار استكمال أعمال التجميل.

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