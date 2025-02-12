خلال جولته الصباحية، محافظ الدقهلية: أي فرن يتلاعب بوزن الرغيف سيتم غلقه على الفور

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: إن أي فرن يتلاعب في وزن رغيف الخبز سيتم غلقه على الفور.

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال جولة صباحية اليوم بالمنصورة، رئيس حي شرق المنصورة بتكثيف أعمال النظافة بمنطقة وسط المدينة في ميت حدر وشارع حسين بيك وعزبة عقل.

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من المخابز، شملت فرن إبراهيم حسنين بمنطقة ميت حدر، ومخبز سياحي باسم محمد الشناوي وتم التنبيه عليه الالتزام بالوزن المحدد، مشيرا إلى أن أي فرن يتجاوز الوزن سيتم غلقه على الفور، كما قام بالمرور على فرن الأمانة، وفرن أحمد فاروق، ومخبز العوضي بمنطقة عزبة عقل.

تكثيف الرقابة على المخابز والافران

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بتكثيف الرقابة على المخابز والأفران والتأكد من الالتزام بالأوزان المحددة للرغيف، وعدم تجميع البطاقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود مخالفات، حفاظا على المال العام المخصص للدعم.

كذلك تفقد محافظ الدقهلية حالة النظافة العامة بعدد من الشوارع شملت شارع بنك مصر ومنطقة ميت حدر وعزبة عقل وشارع سعد الشربيني، وشدد على استمرار رفع مستوى منظومة النظافة وعمل شركات النظافة على مدار الثلاث ورديات اليومية.

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