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وكيل صحة الدقهلية يكشف الحالة الصحية لمصابي طريق جمصة

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية يكشف الحالة الصحية لمصابي طريق جمصة، فيتو

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة لمصابي حادث طريق جمصه الدولي الذي وقع مساء اليوم وأسفر عن إصابة 22 شخصا، نتيجة تصادم سيارة نقل مع سيارة ميني باص، واطمأن على حالتهم الصحية.

محافظ الدقهلية يطمئن على المصابين في حادث الطريق الدولي بجمصه 

وكان محافظ الدقهلية فور علمه بالحادث قد كلف وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الإسعاف لتقل المصابين إلى مستشفى جمصه، والمستشفيات القريبة حسب الحاجة، وتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية بهم، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات المنصورة إذا لزم الأمر، وأكد أنه فور دخول المصابين مستشفى جمصه تم توفير كافة أنواع الرعاية والعلاج، متمنيا للمصابين جميعا الشفاء العاجل.

 وكيل صحة الدقهلية يكشف الحالة الصحية لمصابي طريق جمصة

و قال الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية أن الحالات جميعها عبارة عن سحجات وكدمات بسيطة ولا توجد أي حالات خطرة، وهناك 6 حالات تم تحويلهم إلى مستشفى بلقاس، 7 حالات تم خروجهم لعدم وجود إصابات، 5 حالات خرجوا على مسئوليتهم الشخصية لتماثلهم للشفاء، 4 حالات تحت الملاحظة وسيتم خروجهم خلال ساعة أو أقل،

جميع الحالات مستقرة ولا توجد حالات حرجة

واكد أن جميع الحالات في حالة مستقرة ولا توجد أي حالات حرجة، وأنه تم عمل اللازم فور وقوع الحادث وفقا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

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