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وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يتفقد معارض أهلا رمضان

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يتفقد معارض أهلا رمضان

تفقد اليوم الأربعاء، المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  بمحافظة الإسكندرية، معارض اهلا رمضان بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية المقام بها المعارض.

 

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حيث تفقد العديد من المعارض المقامة بمقرات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة للشركات والتى يبلغ عددها ١٧ معرض لعرض السلع الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل من السكر والأرز والبلح والتمور والزبيب وجوز الهند والقراصيا والمشمشية والزيوت والسمن والمنظفات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسب من ٢٠ إلى ٣٠ %.

 

كما قام  ومرافقيه بتفقد معارض اهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والتى يبلغ عدد المعارض بها ١٤ معرض موزعين جغرافيا بجميع احياء المحافظة والتى تعرض جميع السلع الغذائية وكذلك السلع المرتبطة بالشهر الكريم

وفى ختام الجولات أشاد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بكميات السلع المعروضة ونسب التخفيضات وجودة المنتجات وإقبال المواطنين على الشراء.

 

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المهندس السيد حرز الله وزارة التموين الفريق أحمد خالد معارض أهلا رمضان

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