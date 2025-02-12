نائب محافظ الدقهلية يفتتح المشغل التدريبي لفرع المجلس القومي للمرأة

قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، بافتتاح المشغل التدريبي والوحدة الإنتاجية لفرع المجلس القومي للمرأة بقرية كفر الترعة القديمة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وتفقد نائب محافظ الدقهلية المشغل الذي يحتوي على 40 ماكينة تم تشغيل 27 ماكينة متنوعة على أحدث طراز كمرحلة أولى، كما يضم المشغل وحدة متكاملة للتدريب، والتشغيل العملي والنظري، بحضور الدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والأستاذ ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة شربين.

وأوضح نائب محافظ الدقهلية أنه يتم التسويق للمنتج عن طريق الصفحة الرسمية التابعة للمجلس القومي للمرأة، كما يهدف المشروع إلى قيام كل متدرب باختيار مشروعه الخاص، لتكون بداية مشروع إنتاجي، كما يوجد بمقر وحدة التدريب تدريب حرفي على صناعة مستحضرات التجميل وصياغة النحاس.

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