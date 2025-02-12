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أخبار مصر

جبران يبحث تأسيس أكاديمية لمنح التراخيص الدولية للكوادر المؤهلة للعمل بالخارج

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

التقى محمد جبران وزير العمل اليوم الأربعاء بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، وذلك لتفعيل التعاون في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

 

وبحث الجانبان أهمية تبادل الخبرات، ودراسة مقترح بشأن مشروع لتأسيس أكاديمية لمنح التراخيص الدولية للكوادر المصرية المؤهلة  لمزاولة المهن في الخارج،بحسب المعايير الدولية لكل دولة على حدة.

وكذلك التعاون في الربط بين المرصد الخاص بالصندوق، مع قواعد بيانات الوزارة، بشـأن فرص العمل في الخارج والداخل. 

 

حضر اللقاء شيماء محمود مدير عام المكتب الفني للوزير،وهند السنوسي مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وائل عبد الصبور قطب مدير عام شؤون مراكز التدريب.

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العاصمة الإدارية الجديدة وزير العمل محمد جبران العاصمة الادارية رئاسة مجلس الوزراء مراكز التدريب

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