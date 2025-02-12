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محافظ الإسكندرية: البدء في رصف 14 شارعا ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري

رصف 14 شارعا ضمن
رصف 14 شارعا ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري

 أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن أعمال رفع كفاءة الطرق وإعادة الشيء لأصله؛ بتسريع أعمال الرصف وترميم الحفر والمطبات بالشوارع والاستجابة لمطالب المواطنين بهذا الشأن بأسرع وقت ممكن.

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وفي هذا الصدد، أوضح محافظ الإسكندرية أن مديرية الطرق والنقل قامت خلال الأسبوعين الماضيين بالبدء في رصف ١٤ شارع  من أكثر الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين بنطاق الأحياء المختلفة ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام؛ حيث تم البدء في أعمال (قطع وتمهيد وازالة مخلفات بشارع أبو الهول خلف سنترال العوايد سباهى بمنطقه السيوف-وتجهيز شارع عبد الرازق السنهوري بالسيوف - كما تم تكسير الإسفلت المتهالك وتمهيد شارع عتريس بالعوايد تمهيدا لرصفه) وذلك بنطاق حي شرق.

وفي نطاق أحياء عامرية أول وثان ؛ فقد تم البدء في رصف ( طريق نجع رسلان- وكذا وضع طبقة أساس بطريق نجع كاتب - وبدء أعمال تمهيد وتسوية طريق سند ١ بمنطقة النهضة)، وبنطاق حي العجمي (تم بدء أعمال وضع طبقه الاساس وتركيب البردورات وجارى تدعيم الشنايش بشارع عبد العزيز الفقي قبلي- وشارع رجال الأعمال،وشارع محمود غنيم ).

وفي  نطاق حي المنتزه ثان فقد تم العمل على قطع وتمهيد شارع مصطفى كامل الاتجاه القبلي من شارع ٢٠ الجديد وحتي قسم منتزه ثالث. وبنطاق حى المنتزه أول  تم  رصف الشارع أمام المدرسة الزراعية بشارع مصطفى كامل - كما تم استكمال رصف شارع ١٦ فرعون.

أما عن أحياء وسط وغرب ؛ فقد  تم  القيام بأعمال قطع وتمهيد أبيس ١٠، بالإضافة إلى تمهيد والعمل على تركيب شنايش الأمطار بشارع ٤٠٦ ومتفرعاته حتى شارع عبد المنعم رياض  بنطاق حى غرب.

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حي منتزة ثان أحياء عامرية أول الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية

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