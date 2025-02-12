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أخبار مصر

نقيب المهندسين يُصدر قرارًا بتشكيل لجنة استشارية لإعمار غزة (مستند)

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين
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أصدر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، قرارًا بتشكيل لجنة استشارية متخصصة من الخبراء لـ إعمار قطاع غزة، وذلك في إطار الدور الوطني والقومي للنقابة.

تشكيل لجنة استشارية متخصصة من الخبراء لإعمار قطاع غزة

ونص القرار على تشكيل اللجنة، برئاسة اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، وعضوية كل من الدكتور طارق وفيق، والدكتور أحمد درويش، والدكتور شريف أبو المجد، والدكتور جابر الدسوقي، والدكتور ناصر درويش، والدكتور مصطفى أبو زيد، والدكتور خالد الذهبي، والدكتور كمال شاروبيم.

خطة مصر لإعادة إعمار غزة

وتضمن القرار أن تكون مهام اللجنة وضع الاستراتيجية العامة لإعادة الإعمار، طبقًا للمعايير الفنية العالمية (التخطيطية– الهندسية– التنفيذية) والمعنية بتحقيق أعلى كفاءة وفاعلية لعملية إعادة الإعمار، والتي سوف تُشكِّل الإطار الاستراتيجي المتكامل لقطاعات ومراحل العمل التفصيلية التالية، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية المستدامة، وكذا تقديم الدعم الفني لأجهزة الدولة المصرية المختلفة في تحقيق الاستجابة السريعة للاحتياجات الملحة لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك عبر مراحل عمل متتالية، وفي إطار الأولويات المختلفة والمرتبطة بتخطيط وتطوير البنية العمرانية التي تم تدميرها بالكامل، وهو ما يُشكِّل أهمية حيوية للاعتبارات الجيوستراتيجية ومتطلبات الأمن القومي المصري.

كما أنه من مهام اللجنة دراسة فرص توسعة وامتداد الدور المصري في إعادة الإعمار في إطار احتمالية وتوقع رغبة العديد من الأطراف الدولية والإقليمية المشاركة في عملية الإعمار.

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