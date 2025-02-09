21 فبراير، انعقاد عمومية نقابة المهندسين بالإسكندرية



تستعد نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي لعقد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة ٢١ فبراير الساعة الواحدة ظهرا.

حيث دعت النقابة أعضاءها للحضور بمقر النقابة بالشاطبى وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى تؤجل إلى الساعة الثالثة عصرا.

فيم اأكدت النقابة في دعوتها أن حضور اجتماع الجمعية العمومية للاعضاء المسددين الاشتراكات حتى عام 2023 أو الذين أعفوا من أدائها، وشمل جدول الأعمال كلمة لرئيس النقابة , اعتماد ميزانية العام المالي 2024 والموازنة لعام 2025 , وتقارير الأنشطة لأمين النقابة الدكتور مصطفى الحضري وأمين نادي المهندسين المهندس محمد فتح الباب وعرض التقارير المالية لأمين صندوق النقابة المهندس وليد ماضي وأمين صندوق النادي المهندس أحمد محمود , كما أنه سيتم تعيين مراقب حسابات من بين أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح المهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالنقابة أنه يتم استقبال مقترحات المهندسين أعضاء الجمعية العمومية مكتوبة اعتبارًا من اليوم حتى يوم 17 فبراير الجاري وذلك في إطار حرص النقابة على تلقي مقترحات الأعضاء ودراسة عرضها على الجمعية العمومية.

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