محافظ قنا يفتتح فرع نقابة المهندسين بمدينة قوص

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، افتتاح المبنى الجديد لفرع نقابة المهندسين بمدينة قوص، بحضور الدكتور محمود أبو زيد، نقيب مهندسي قنا، والأنبا بيمن، مطران قوص ونقادة وتوابعها، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والمهندس علاء عوض، وكيل الشعبة المدنية بالنقابة العامة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، من بينهم المهندسون محمد بهاء، محمد شرقاوي، أحمد النحاس، سيد دكتور، ووليد عكاوي.

افتتاح المقر الجديد بقنا

و من جانبه، أكد محافظ قنا، أن افتتاح المقر الجديد يمثل إضافة نوعية في مجال المشاركة المجتمعية، حيث سيسهم في تقديم خدمات اجتماعية وثقافية من خلال تنظيم الندوات والدورات التدريبية، بما يعزز الدور الاجتماعي للنقابة في تنمية المجتمع المحلي.

وأضاف "عبد الحليم" أن نقابة المهندسين تعد شريكًا رئيسيًا للمجلس التنفيذي للمحافظة، خاصة في تقديم الاستشارات الهندسية للمشروعات الاستثمارية، مشيدًا بالجهود التي بذلها مجلس إدارة النقابة، برئاسة الدكتور محمود أبو زيد، في تطوير الخدمات المقدمة للمهندسين، ومن أبرزها إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، في إطار التعاون والتنسيق للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في خدمة مشروعات التنمية بمحافظة قنا.

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