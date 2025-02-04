الثلاثاء 04 فبراير 2025
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حوادث

تحقيقات موسعة في سقوط شخص داخل نادي نقابة المهندسين بالتجمع

النيابة العامة
النيابة العامة

بدأت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في سقوط شخص من علو جثة هامدة داخل نادي نقابة المهندسين بالتجمع الثالث، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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