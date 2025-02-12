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اقتصاد

أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعامي 2025 و2026

منظمة أوبك، فيتو
منظمة أوبك، فيتو

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا لكل من العامين الحالي والمقبل.

 

توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

وأفادت أوبك في تقريرها لشهر فبراير، الصادر اليوم، بأن نمو الطلب في 2025 سيأتي معظمه من الصين والهند ودول آسيوية أخرى، تليها بلدان الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، التي سيرتفع إجمالي الطلب لديها بنحو 1.3 مليون برميل، واصفة هذا الطلب بـ"الصحي"، بينما سينمو الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أي الاقتصادات المتقدمة) بمقدار 100 ألف برميل فقط، بحسب وكالة بلومبرج. 

 

وبينت أرقام التقرير أن الطلب من الصين سيرتفع من 16.67 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 16.98 مليون هذا العام، في حين سيرتفع الطلب من الهند من 5.55 إلى 5.79 مليون برميل للفترة عينها.

 

نمو الطلب على المنتجات البترولية هذا العام سيعززه الانتعاش القوي لقطاع السفر الجوي، والنقل عبر الشاحنات، إلى جانب الأنشطة الصناعية ومشاريع البناء بشكل أساسي، لاسيما في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). 

 

كما أن الإضافات الجديدة للطاقات الإنتاجية بمجال التكرير، ومشاريع البتروكيماويات، ستسهم في نمو الطلب على الخام، بحسب التقرير، وقدرت أوبك أن يبلغ إجمالي الطلب على النفط هذا العام 105.1 مليون برميل، ليرتفع إلى 106.6 مليون العام المقبل.

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المعروض النفطي من خارج تحالف "أوبك+"

على صعيد العرض، خفضت أوبك توقعاها لنمو المعروض النفطي من خارج تحالف "أوبك+" في 2025 بمقدار 100 ألف برميل يوميًا عن الشهر الماضي، بحيث أصبح عند مليون برميل يوميا، والأمر عينه للعام المقبل.

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أوبك منظمة البلدان المصدرة للبترول النفط الصين الاقتصادات المتقدمة

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