"معلومات الوزراء" يستعرض استراتيجية توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “استراتيجية من 6 محاور لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة”.

استراتيجية توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة

ووضعت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة من 6 محاور رئيسة تستهدف لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، فضلًا عن تقليل الواردات.





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