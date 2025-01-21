الثلاثاء 21 يناير 2025
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أخبار مصر

"معلومات الوزراء" يستعرض استراتيجية توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية (إنفوجراف)

المنتجات البترولية
المنتجات البترولية
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نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “استراتيجية من 6 محاور لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة”.

استراتيجية توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة

ووضعت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة من 6 محاور رئيسة تستهدف لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، فضلًا عن تقليل الواردات.

May be an image of ‎text that says "‎استراتی راتيجية من 6 محاور لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف. Oll OIL استغلال البنية التحتية والطاقات في قطاع التكرير.والبتروكيماويات. 2 Alkners Paskcieut استغلال الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة وتصدير.الفائض. 3 GAS 6 استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية تعزيز السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة، ومشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء للوصول إلى %42 بحلول.2030 WWW.IDSC.GOV.EG المصدر وزارة البنرول والثروة المعدنية 10000000‎"‎


 

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