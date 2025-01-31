أول تعليق من الحرس الثوري على استشهاد محمد الضيف وقيادات أخرى بحماس

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إن استشهاد محمد الضيف ورفاقه سيعزز عزيمة وصمود الشعب الفلسطيني لتحرير بيت المقدس.

استشهاد محمد الضيف

وأمس، أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس استشهاد رئيس أركان القسام والقائد البارز محمد الضيف وعدد من القيادات البارزة.

وأكد أبو عبيدة أيضا استشهاد مروان عيسى نائب قائد هيئة الأركان للكتائب خلال معركة طوفان الأقصى.

وكشف أبو عبيدة عن استشهاد غازي أبو طماعة قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، رائد ثابت قائد ركن القوى البشرية، رافع سلامة قائد لواء خانيونس.

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