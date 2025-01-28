معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير محطة مياه الشرب بدمياط الجديدة

كشف المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة عن معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير محطة مياه الشرب والتي تعمل بطاقة ١٧٢م٣/يوم والمغذية للمدينة وميناء دمياط والمنطقة الحرة.



وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر المحطة مع الشركات العاملة للوقوف على معدلات التنفيذ لأعمال رفع الكفاءة ومنظومة المراقبة، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة وقراءات مستويات المناسيب داخل الأبيار وضغوط المياه والتصرفات والمتابعة المستمرة لأعمال التشغيل والكشف الفورى عن أى المشكلات فور ظهورها للوقوف على القدرات الاستيعابية والتشغيلية للاستفادة القصوى من كامل قدرة المحطة لأستيعاب التوسعات الحالية والمستقبلية بمدينة دمياط الجديدة واستمرار تشغيل المحطة بانتظام.



ووجه رئيس الجهاز مديري الإدارات التنفيذية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة للأعمال المدنية بالمحطة وتكثيف أعمال الصيانة الدورية وعمل تقارير متابعة دورية والالتزام التام بأعمال التسجيل للتقرير اليومية بالسجلات لمتابعة كل مرحلة على حدى بالموقف داخل المحطة.

أعلنت وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح جزء من مباني سوق التونسي بنظام حق الانتفاع لمدة 9 سنوات كسوق جملة بأنشطة مختلفة وذلك بمدينة 51 مايو.

وتعقد جلسة المزاد العلني يوم 19 فبراير المقبل.

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات "أسبوع الخير" لدعم أهالي مدينة الأسمرات، وإطلاق القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والمقامتين بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات، ومن خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبيت الزكاة والصدقات المصري وبنك الطعام المصري.

وخلال الفعاليات، شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، في جولة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفعاليات أسبوع الخير في مجال الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، ودعم ذوي الهمم، والتي شملت تفقد الهدايا المقدمة للعرائس الأولى بالرعاية، والأنشطة الخاصة بذوي الهمم، وعددا من نماذج لمحتويات قافلة أسبوع الخير، ومعرض الحرف اليدوية، وملتقى توظيف الشباب، والقافلة الطبية، ومعرض الكساء، بجانب تفقد مكونات القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة.



وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات "أسبوع الخير" لدعم أهالي مدينة الاسمرات، وإطلاق القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة، والتي شرفت المدينة الشبابية بحي الأسمرات باستضافتهما، مقدما الشكر لكل من ساهم في تنظيم وإنجاز الفعاليتين.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا اليوم، لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، وذلك بحضور المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، والمهندس وائل حمدي، نائب رئيس شركة السويدى إليكتريك، ومسؤولي الجهاز المركزى للتعمير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.