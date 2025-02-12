وزير خارجية كرواتيا يقيم مراسم تأبين للسفير المصري أيمن ثروت (صور)

أقام "جوردان جرليتش رادمان"، وزير خارجية كرواتيا، مراسم تأبين للسفير أيمن ثروت، سفير مصر بكرواتيا الذي وافته المنية مساء يوم ١٠ فبراير الجارى، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء الكرواتيين بالحكومة الحالية والسابقة.

شارك في حفل التأبين فضيلة مفتي عموم كرواتيا الذي أصر على الحضور وإلقاء كلمة رثاء، عدد فيها فضائل الفقيد الذي جمعته به صداقة قوية.

وألقى وزير الخارجية الكرواتي كلمة أسهب خلالها في عرض ما تمتع به السفير أيمن ثروت من سمات شخصية ومهنية متميزة، حيث وصفه بالدبلوماسي الأنشط والأكثر نجاحًا في كرواتيا منذ عقود، مشيرًا إلى أن دار سكن السفير المصري في زغرب كان قبلة لجميع المسئولين الكروات والأجانب في العاصمة الكرواتية.

كما أشاد وزير خارجية كرواتيا بالدور الملموس والناجح الذي اضطلع به الفقيد في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل كبير، وهو ما تجلى واضحًا في حجم الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى العديدة بين مصر وكرواتيا منذ استلام السفير أيمن ثروت لمهام عمله منذ عامين، وآخرها الإعداد للزيارة الهامة لرئيس وزراء كرواتيا المقررة يوم ١٧ فبراير إلى القاهرة والتي نجح الفقيد في الترتيب لها بكل دقة، وإعداد الاتفاقات الثنائية الهامة التي سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة.

وأضاف وزير الخارجية أن الفقيد كان يجري الاتصالات مع أعضاء الحكومة الكرواتية خلال تواجده في ساعاته الأخيرة بالمستشفي وقبل وفاته بلحظات لإنهاء الإجراءات الأخيرة لترتيب زيارة القيادة الكرواتية إلى القاهرة.

وقدم وزير خارجية كرواتيا التعازي للقيادة المصرية وإلى الشعب المصري الصديق، وإلى أسرة الفقيد وخص بالذكر والدته السيدة الفاضلة مفيدة شديد في هذا المصاب الأليم.

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