تثمين دور مصر الريادى في أفريقيا، تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره الإيفواري

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع "ليون كاكو أدوم" وزير خارجية كوت ديفوار، على هامش اجتماعات الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكوت ديفوار

أكد عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكوت ديفوار، مشيرًا إلى حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، والبنية التحتية، والصحة، وبناء القدرات، وذلك في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي.

استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك

كما شدد على أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية القائمة، والعمل على استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك.

من جانبه، أعرب وزير خارجية كوت ديفوار عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مشيدًا بالدور الريادي الذي تقوم به مصر في دعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، والاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات.

تنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الإقليمية والدولية

كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون داخل الاتحاد الإفريقي، وأهمية تنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم مسار العمل الإفريقي المشترك.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الأولويات الإفريقية المشتركة، بما يحقق التنمية والاستقرار في القارة.

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