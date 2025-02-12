الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تثمين دور مصر الريادى في أفريقيا، تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره الإيفواري

د. بدر عبد العاطي
د. بدر عبد العاطي مع وزير خارجية كوت ديفوار، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع "ليون كاكو أدوم" وزير خارجية كوت ديفوار، على هامش اجتماعات الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكوت ديفوار

أكد عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكوت ديفوار، مشيرًا إلى حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، والبنية التحتية، والصحة، وبناء القدرات، وذلك في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي. 

استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك

كما شدد على أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية القائمة، والعمل على استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك.

من جانبه، أعرب وزير خارجية كوت ديفوار عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مشيدًا بالدور الريادي الذي تقوم به مصر في دعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، والاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات.

تنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الإقليمية والدولية

كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون داخل الاتحاد الإفريقي، وأهمية تنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم مسار العمل الإفريقي المشترك. 

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الأولويات الإفريقية المشتركة، بما يحقق التنمية والاستقرار في القارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي كوت ديفوار للاتحاد الإفريقي اديس أبابا مصر وكوت ديفوار العمل الافريقي

مواد متعلقة

وزير الخارجية يشدد على التزام مصر بدعم جزر القمر في مختلف المجالات

وزير الخارجية والهجرة يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

وزير الخارجية الأردني: نتصدى للمخطط الإسرائيلي وندعم خطة مصر بشأن غزة
ads

الأكثر قراءة

حيثيات تأييد براءة سيدة فاقوس المتهمة بقتل وطهي وأكل رضيعها

بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

رئيس البرلمان الأردني يدعو الشعب لاستقبال الملك عبد الله بالمطار عقب عودته من أمريكا

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

موقف وسام أبو علي من المشاركة أمام الإسماعيلي

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 12-2-2025

منوعات

المزيد

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

مشرف على قرعة الانتحار، الشرطة العراقية تعتقل عضو بجماعة القربان

"كيندريك لامار" يتعاون مع مارفل في فيلم Captain America: Brave New World

التحقيق مع عنصرين بشرطة المرور بتركيا بسبب تعطيل سيارة إطفاء حرائق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق قبل حلول شهر رمضان

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء وهذا العيار يسجل 2320 جنيها

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

قبل أمم إفريقيا بكوت ديفوار.. منتخب الشباب يتوج باللقب 4 مرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

دعاء ليلة النصف من شعبان للشفاء من الأمراض

هل يجوز صيام رمضان كله بنية واحدة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية