الأربعاء 12 فبراير 2025
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أخبار مصر

يومان أسبوعيا، مواعيد الزيارات المسائية بالمتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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قررت هيئة المتحف المصري الكبير، زيادة مواعيد زيارة الجمهور يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك ضمن جهود الهيئة لزيادة عدد الزائرين بالمتحف.

موعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

وأعلن الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: تحديد 3 يوليو سيكون يوم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا افتتاح المتحف سيعتمد على شخصيات أجنبية، والإبداع المصري ولن يكون على يوم واحد، وقد تصل إلى أسبوع.

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير، أسعار تذاكر الجولات الإرشادية بالمتحف، والتى تصل إلي 350 جنيها للزائرين المصريين، و175 جنيها للطلاب والأطفال وكبار السن.

أسعار تذاكر الجولات الإرشادية بالمتحف المصري الكبير 

كما حددت الهيئة أسعار تذاكر الجولات الإرشادية للزائرين العرب والأجانب، وتصل إلي 1700 جنيه، فيما تصل إلى 850 جنيها للأطفال والطلاب، وتصل أسعار تذاكر الجولات للزائرين العرب والأجانب المقيمين في مصر إلي 850 جنيها، فيما تصل أسعار التذاكر للأطفال والطلاب إلى 425 جنيها.

واعتمدت هيئة المتحف المصري الكبير، مواعيد الزيارة الرسمية لقاعات المتحف خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستبدأ الزيارة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

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