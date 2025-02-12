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خارج الحدود

رئيس البرلمان الأردني يدعو الشعب لاستقبال الملك عبد الله بالمطار عقب عودته من أمريكا

الملك عبد الله وترامب،
الملك عبد الله وترامب، فيتو

دعا رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، الشعب الأردني لاستقبال الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بعد عودته من زيارة أمريكا في مطار ماركا بما يليق بثبات الموقف في الدفاع عن الأردن وفلسطين.

مصلحة الأردن برفض التهجير

وأكّد الصفدي، في مستهلّ جلسة مجلس النواب لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت من اللجان النيابية، أن الملك أكد مرارا مصلحة الأردن برفض التهجير.

وأضاف أن الملك عبد الله جدد ثبات الموقف، ورفض تهجير الأهل في غزة، ووضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار، استنادا على قاعدة صلبة قوامها إرادة شعبية متناغمة مع الموقف الرسمي، في رفض أي حلول على حساب المملكة.

المدافعين عن عدالة الحق الفلسطيني

وقال الصفدي: "بوجدان وضمير الأردنيين، وباسم كل المدافعين عن عدالة الحق الفلسطيني، تحدث الملك عبد الله الثاني أمس لدى لقائه الرئيس الأمريكي، ليجدد ثبات الموقف، ورفض تهجير الأهل في غزة، ووضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار، استنادا على قاعدة صلبة قوامها إرادة شعبية متناغمة مع الموقف الرسمي، في رفض أي حلول على حساب المملكة، فالأردن للأردنيين، وطنا نفديه بالمهج والأرواح، وفلسطين للفلسطينيين، لا يسقط حق شعبها بالتقادم، بل تبقى قضيتها حية في نفوس الأجيال، ومهما طال الزمن سينال الأشقاء حقهم المشروع على ترابهم الوطني، وعلى رأس ذلك إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة".

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رئيس مجلس النواب الملك عبدالله الثاني الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولى العهد الصفدي

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