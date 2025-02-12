4 وصفات مغذية وسريعة التحضير تبعث على الدفء

أكلات شتوية تبعث على الدفء، نواجه هذه الأيام أجواء شديدة البرودة، وكل أم وست بيت تبحث عن الأطعمة والمشروبات التي تمنح أفراد أسرتها الدفء، وتمدهم بالطاقة، خاصة الأطفال الصغار،حتى يمكنهم المذاكرة وإنجاز واجباتهم، وهو ما نقدمه من خلال السطور التالية.

طريقة عمل البليلة، وجبة مغذية للفطار والعشاء



السحلب

طريقة عمل البليلة، من وصفات الوجبات المغذية عالية القيمة الغذائية، والبليلة من الأكلات العربية اللذيذة التي تقدم ساخنة، والتي تناسب جميع الأعمار حتى الرضع، الى جانب أن البليلة من المشروبات لذيذة الطعم، التي يفضلها الجميع.



وطريقة عمل البليلة من الطرق سهلة التحضير، كما أن قيمتها الغذائية عالية، نظرا لما تحتوي عليه من مكونات كلها صحية، والبليلة من الاطعمة اللذيذة التي تصلح كطبق تحلية، كما يمكن أن تكون وجبة إفطار أو عشاء مفيدة ولذيذة ومشبعة، كما يمكن تقديمها للطفل الرضيع، وكذلك للحامل، وأيضا لمتبعي أنظمة الريجيم.



وطريقة عمل البليلة من الوصفات الاقتصادية غير المكلفة، وذلك لأن كل مكونات عمل البليلة رخيصة الثمن، فهي لا تحتاج إلا القمح واللبن والسكر.

طريقة عمل البليلة باللبن والمستكة

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل البليلة باللبن والمستكة، بأسرع خطوات؛ لتقدميها لأفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار.

مكونات عمل البليلة:

نصف كيلو قمح مقشور “قمح بليلة”

2 كوب لبن حليب

نصف كوب سكر

مستكة

إضافات حسب الرغبة:

قشطة

جوز هند

مكسرات مجروشه

زبيب

رشة قرفة

خطوات عمل البليلة

اغسلي قمح البليله جيدا، ثم قومي بتصفيته، ثم ضعيه على النار مع قليل من الماء واتركيه يغلي قليلا.

ارفعيه عن النار، واتركيه لمدة ساعتين، وستجدين وزنه قد تضاعف وحبة القمح تفتحت، وتشرب المياه.

بعد مرور الساعتين، أضيفي القليل من الماء، وضعيه على النار نحو 10 دقائق.

بعد ذلك أحضري اللبن الحليب بالقدر المناسب لعدد الأكواب التي تريدينها، وأذيبي فيه السكر حسب الرغبة، وأضيفي إليه المستكة، واتركيه على النار حتى يسخن جيدا.

في هذه الأثناء ضعي البليلة في أطباق التقديم، وبعد الانتهاء من تسخين اللبن أضيفيه إليها، وزيني الوجه بالمكسرات أو السوداني.

وبألف هنا.

طريقة عمل البطاطا باللبن، ألذ تحلية شتوية

البطاطا باللبن

طريقة عمل البطاطا باللبن، من الوصفات التي يمكنك إعدادها بكل سهولة لأفراد أسرتك، مع ذلك الطقس شديد البرودة، كتحلية مسائية مميزة.



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل البطاطا باللبن، في خطوات بسيطة، والنتيجة مضمونة ومبهرة.

مكونات البطاطا باللبن

5 حبات بطاطا كبيرة

كوب حليب

1/4 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة زبدة حد

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

خطوات عمل البطاطا باللبن

سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية (400 درجة فهرنهايت).

قشر البطاطا وقطعيها إلى مكعبات متوسطة الحجم.

ضعي البطاطا في قدر كبير وغطيها بالماء.

أضيفي 1/4 كوب سكر واتركيها تغلي على نار متوسطة الحرارة لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى تنضج البطاطا.

صفي البطاطا من الماء واتركيها تبرد قليلًا.

في وعاء كبير، اهرسي البطاطا جيدًا.

أضيفي الزبدة والسكر والفانيليا وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الحليب وقلبي حتى تمتزج المكونات.

صبي البطاطا في صينية خبز مدهونة بالزبدة.

اخبزي البطاطا في الفرن لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا.

قدمي البطاطا باللبن ساخنة.



طريقة عمل البطاطا بالكاسترد والكراميل



البطاطا بالكاسترد والكراميل

طريقة عمل البطاطا بالكاسترد والكراميل، من الوصفات اللذيذة التي عالية القيمة الغذائية، إلى جانب أن طعمها اللذيذ سيفضله الأطفال، كما أن طريقة عمل البطاطا بالكاسترد والكراميل من الوصفات سهلة التحضير، ويمكنك تعلمها بسهولة.

مكونات عمل البطاطا بالكاسترد

كيلو بطاطا

كيلو لبن حليب

4 ملاعق كبيرة كاسترد

نصف كوب سكر.

خطوات عمل البطاطا بالكاسترد

تغسل البطاطا جيدا، وتقشر، وتقطع حلقات متوسطة السمك، وتترك جانبا.

يحضر الكراميل، بوضع السكر في وعاء على نار هادئة، حتى يذوب تماما، ويتحول للكراميل، ثم يضاف إليه اللبن، ويقلب حتى يذوب الكراميل تماما في اللبن الحليب.

تضاف حلقات البطاطا، إلى اللبن الحليب، وتترك حتى تنضج.

ثم يتم انتشال البطاطا من اللبن الحليب، وترص في صينية فرن.

يقلب الكاسترد في القليل من اللبن الحليب البارد، ثم يضاف إلى اللبن بالكراميل، ويتم تقليبه باستمرار، حتى يغلظ قوامه.

يضاف الكاسترد إلى البطاطا، ويوزع على السطح جيدا، ثم تدخل تحت الشواية، حتى يحمر الوجه.

تقدم ساخنة في ليالي الشتاء الباردة، لتمد أطفالك بالدفء والطاقة، كما يمكن تقديمها باردة.

طريقة عمل السحلب الجاهز في البيت



طريقة عمل السحلب

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، في السطور التالية، طريقة عمل السحلب الجاهز في البيت، زي الكافيهات، بكل سهولة، وبكل تفاصيله.



لتصنعي لأفراد أسرتك ألذ كوب من السحلب الساخن، بنفسك، للتوفير في الميزانية من جهة، ولتحافظي أيضا على صحتهم، وحتى لا يفضلون تناوله في الكافيهات.



مكونات بودرة السحلب:

نصف كوب من حليب بودرة

نصف كوب من الأرز مطحون ناعم جدا

كوب من سكر البودرة

كوب من جوز الهند

4 ملاعق كبيرة من النشا

نصف كوب من السمسم

ملعقة من الفانيليا

(تمزج المكونات السابقة، وتحفظ في برطمان لحين الاستخدام).

لعمل 4 أكواب من مشروب السحلب:

4 أكواب من الحليب

سكر حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من بودرة السحلب

فص مستكة مطحون مع ملعقة سكر.

للتزيين:

قرفة ناعمة

جوز هند

مكسرات أو سوداني حسب الرغبة.

خطوات عمل السحلب باللبن:

ويوضع الحليب في وعاء على النار، وقبل أن يسخن نضيف ملعقتين كبيرتين من بودرة السحلب (التي قمنا بإعدادها)، إلى السكر مع المستكة المطحونة ونحركهم جيدا" حتى لا تتكتل معنا بودرة السحلب في الحليب.

ثم ببطء شديد نبدأ بسكب السكر المخلوط بالسحلب والمستكة مع التحريك المستمر على النار، حتى يبدأ بالكثافة معنا الحليب على النار، وبعد الانتهاء من طهيه على النار، نسكبه في فناجين التقديم.

نرش الوجه بالقرفة الناعمة وجوز الهند والمكسرات أو السودانى المحمص، كلها إضافات اختيارية، حسب ذوق ورغبة كل فرد من أفراد الأسرة.

ويقدم ساخن وبألف هنا.



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