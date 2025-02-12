التمويل الاستهلاكي في مصر يتألق تحت قيادة "سعيد زعتر" باستراتيجية مبتكرة في دعم الاقتصاد

أصبح التمويل الاستهلاكي أحد أبرز الحلول المالية التي تتيح للأفراد تلبية احتياجاتهم دون تحمل عبء مالي كبير دفعة واحدة، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة .

حيث يلعب قطاع التمول الاستهلاكي دورا جوهريا في تسهيل وصول المستهلكين إلى المنتجات والخدمات التي يريدونها، ومع تسارع التطورات التي يشهدها السوق المصري، يبرز اسم " سعيد زعتر " رئيس الإتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي كأحد القادة المؤثرين الذين أسهموا في نمو قطاع التمويل الاستهلاكي، ووضعوا أساسًا يضمن استدامته ويعزز دوره في دعم الاقتصاد المصري.

الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي

بعد أربع سنوات من تأسيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي في مايو 2021، أثبت " سعيد زعتر " جدارته بصفته الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة "، هذا بالإضافة إلى كونه مؤسسًا وأول رئيس للاتحاد، فقد لعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التمويل الاستهلاكي نحو آفاق جديدة، حيث عمل على إزالة المعوقات التي تواجه شركات التمويل الاستهلاكي وساهم في تأسيس الاتحاد ليكون حلقة الوصل بين هذه الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف وضع الأطر التنظيمية والقواعد لتنظيم القطاع بشكل أكثر فاعلية ووضمان لأستقراره وحماية حقوق العملاء.

الإطار التنظيمي لحماية حقوق المستهلكين

كما شهد قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر تطورًا ملحوظًا تحت قيادة " سعيد زعتر " للاتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي، حيث قفزت قيمة التمويلات من 17 مليار جنيه في 2021 إلى حوالي 55 مليار جنيه في نوفمبر 2024، بمعدل نمو 224%، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من 1.346 مليون في عام 2021 إلى 3.759 مليون في نوفمبر 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 179% وبذلك أسهم " زعتر " في تعزيز الإطار التنظيمي لحماية حقوق المستهلكين وضمان المنافسة العادلة بين الشركات المقدمة للخدمات التمويلية، مما ساعد على خلق بيئة مستقرة وداعمة لنمو القطاع.



وساهم " سعيد زعتر " بشكل فاعل في تعزيز وعي شركات التمويل الاستهلاكي، حيث عمل بالتعاون مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية على تفعيل دور الاتحاد من خلال تنظيم جلسات حوارية مع الشركات المقيدة ومقدمي الخدمات، لمناقشة تطورات السوق وتحدياته، وذلك من خلال عدة آليات كان أبرزها نشر الوعي عبر تنظيم 14 دورة تدريبية وورشة عمل تناولت موضوعات رئيسية مثل إدارة المخاطر، مكافحة الاحتيال، الاستعلام الائتماني، مكافحة غسل الأموال، وحوكمة الشركات المالية غير المصرفية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

تنمية المجتمعات ودعم الاقتصاد

ويؤمن " سعيد زعتر " بدور ريادة الأعمال في تنمية المجتمعات ودعم الاقتصاد، ويسعى لتعزيز دور الاتحاد من خلال المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الشبابية، بهدف مساعدة الشباب في التعامل مع الأقساط والمدفوعات المنتظمة، مما يعزز مهاراتهم في الإدارة المالية ويزيد قدرتهم على التخطيط السليم والالتزام المالي، مما يسهم في تحقيق الاستقلالية المالية للشباب.



كما نجح " زعتر " في تعزيز الشمول المالي وتقديم خيارات تمويلية متنوعة أسهمت في تحسين القوة الشرائية للأفراد وتحفيز الأسواق المحلية، بالإضافة لدوره الرئيسي في دعم التحول الرقمي، لإيمانه بأن التكنولوجيا المالية (FinTech) هي المفتاح لمستقبل التمويل الاستهلاكي. فعمل على دمج الحلول الرقمية في الخدمات التمويلية المقدمة، مما ساهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة العمليات ووتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل.

منتجات التمويل الاستهلاكي

والجدير بالذكر أن استراتيجية " زعتر " إنعكست بشكل واضح وملموس على أداء " كونتكت المالية القابضة " بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، حيث حققت الشركة تقدمًا كبيرًا في قطاع التمويل الاستهلاكي، ووضح هذا جليًا من خلال ارتفاع عدد العقود الموقعة على منتجات التمويل الاستهلاكي من 29,149 ألف عقدً في عام 2020 إلى 127,788 ألف عقد في عام 2024، مسجلًا معدل نمو استثنائي بلغ 338%، وهذا النمو يعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء المتزايدة في السوق المصري.



وبفضل خبرته الواسعة ورؤيته الاستراتيجية وبخطي ثابتة، يتطلع " زعتر " إلى المستقبل بتفاؤل، حيث أسهمت مبادراته في تحويل قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر إلى قطاع أكثر تطورًا وتنظيمًا، مما يهيئه لتحقيق نمو مستدام في السنوات القادمة، ومع استمرار التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين النظم التشريعة، وتعزيز التحول الرقمي، وتوفير منتجات مبكترة، سيستمر القطاع في النمو ويصبح عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع.

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