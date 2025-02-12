الأربعاء 12 فبراير 2025
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مدير الأنشطة بتعليم الدقهلية يتفقد مبادرة التشجير بمدارس السنبلاوين

جولة مدير الانشطة
جولة مدير الانشطة بمدارس السنبلاوين، فيتو

 توجه الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة في مديرية تعليم الدقهلية اليوم الأربعاء  لمتابعة مدارس إدارة السنبلاوين التعليمية ورافقه أثناء الزيارة، محمد إبراهيم مدير إدارة السنبلاوين التعليمية  .

جولة مدير عام الخدمات والأنشطة بمدارس السنبلاوين 

وزار الألفي مدرسة الإعدادية بنات بنوب طريف وتابع أعمال تشجير وتجميل الحديقة المدرسية.

جاء ذلك في إطار مبادرة  التشجير الهادفة إلى نشر الوعي البيئي بين الطلاب وتعزيز ثقافة الاهتمام بالمساحات الخضراء وتحسين البيئة المدرسية بما يسهم في توفير أجواء تعليمية أكثر راحة وإيجابية.

 

أنشطة التشجير للحفاظ على المساحات الخضراء

وخلال الزيارة أشاد الألفي بجهود إدارة المدرسة في تنفيذ أنشطة التشجير مؤكدًا على أهمية دور الطلاب والمعلمين في الحفاظ على المساحات الخضراء وتنميتها لما لها من أثر إيجابي على الصحة النفسية والوجدانية للطلاب.

أهمية غرس قيم الاهتمام بالبيئة بين الطلاب

ومن جانبه أكد  مدير إدارة السنبلاوين التعليمية على دعم الإدارة المستمر لهذه الأنشطة مشددًا على أهمية غرس قيم الاهتمام بالبيئة بين الطلاب وتعزيز المسئولية المجتمعية للحفاظ على المدارس كبيئة تعليمية متكاملة.

دعم الأنشطة التي تعزز روح التعاون 

 

وفي ختام الزيارة قدم الزائرين الشكر لإدارة المدرسة وجميع القائمين على المبادرة مؤكدين استمرار دعم مديرية التربية والتعليم لهذه الأنشطة التي تعزز روح التعاون والانتماء لدى الطلاب.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية.

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التربية والتعليم الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة التشجير الاعدادية بنات المسئولية المجتمعية أمل الوعي البيئي المساحات الخضراء محمد الرشيد مديرية التربية والتعليم

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