الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ميناء نويبع يسجل مغادرة 1540 سوريًا منذ بدء 2025

مغادرة السوريين
مغادرة السوريين

واصل ميناء نويبع البحري، بالتنسيق مع الجهات المعنية،  تنظيم رحلات مغادرة الأشقاء السوريين، في إطار الجهود المتواصلة لتسهيل عودتهم بأمان، وبلغ إجمالي المغادرين عبر الميناء منذ بداية العام 1540 فردًا.

  مغادرة 1540 سوريًّا منذ بداية العام 

 

ووفقًا للإحصاءات، غادر خلال شهر يناير 1048 فردًا، بينما شهد شهر فبراير حتى الآن مغادرة 492 فردًا، توزعوا على الأسبوع الأول والثاني، حيث غادر 270 فردًا في الأسبوع الأول، و129 فردًا يوم الأحد، و93 فردًا يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني.

وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الهيئة تواصل تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان سلاسة الإجراءات وتسريعها، مع الالتزام بتوفير بيئة آمنة ومريحة للمغادرين.

 كما شدد على أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة المصرية على دعم الأشقاء السوريين، وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان عودة منظمة وآمنة.

افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نويبع بجنوب سيناء

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق“ نويبع - طابا ”

وفي هذا السياق، تواصل هيئة موانئ البحر الأحمر تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة، بما يعزز كفاءة الموانئ المصرية ودورها المحوري في دعم حركة النقل البحري والجهود الإنسانية في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الموانئ المصرية النقل البحرى تحسين الخدمات المقدمة هيئة موانئ البحر الاحمر مدينة نويبع ميناء نويبع البحري ميناء نويبع
ads

الأكثر قراءة

حيثيات تأييد براءة سيدة فاقوس المتهمة بقتل وطهي وأكل رضيعها

بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

إبعاد أعضاء مجلس الزمالك عن ملف الكرة واستمرار اللجنة الفنية

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، شراكة استراتيجية قوية بين مصر والدنمارك (صور)

منوعات

المزيد

"كيندريك لامار" يتعاون مع مارفل في فيلم Captain America: Brave New World

التحقيق مع عنصرين بشرطة المرور بتركيا بسبب تعطيل سيارة إطفاء حرائق

بسبب خليج المكسيك، البيت الأبيض يمنع مراسل أسوشيتد برس من حضور فعالية بالمكتب البيضاوي

كياد وأحرج ناديهم، كيف رد فينيسيوس على سخرية جماهير مانشستر سيتي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

قبل أمم إفريقيا بكوت ديفوار.. منتخب الشباب يتوج باللقب 4 مرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

دعاء ليلة النصف من شعبان للشفاء من الأمراض

هل يجوز صيام رمضان كله بنية واحدة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية