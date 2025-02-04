الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

مصادر فلسطينية: 20 ألف جريح في حاجة لإجلاء طبي عاجل من غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

 قالت مصادر فلسطينية إن عملية خروج المرضى والجرحى عبر معبر رفح تسير بشكل بطيء، لا يتناسب مع أفواج المواطنين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل لتلقي العلاج.

 

20 ألف جريح فلسطيني بحاجة لإجلاء طبي عاجل من غزة

 وكشفت المصادر، أن قوائم الجرحى الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي سريع خارج القطاع تتضمن أكثر من 20 ألفا.

وأشارت إلى أن ذلك يعكس مدى صعوبة نقل هذا العدد الكبير من الجرحى عبر معبر رفح في ظل الآلية المستخدمة حاليا لعملية الإجلاء".

وأكدت المصادر أن أوضاع المرضى والجرحى تزداد صعوبة مع استمرار النقص في المواد الطبية الداخلة إلى قطاع غزة والتي لا تلبي سوى 20% من احتياجات القطاع الطبي؛ وذلك بسبب عمليات التضييق التي يمارسها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات، في مخالفة صريحة لبنود اتفاقية وقف إطلاق النار".

 

المماطلة الإسرائيلية في منح الموافقة على كشوف المرضى

 وكانت المماطلة الإسرائيلية في منح الموافقة على كشوف المرضى والجرحى تسببت اليوم في تعذر مغادرة دفعة منهم خارج القطاع كما كان مخططا بين الأطراف المشرفة على عمل معبر رفح  .

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