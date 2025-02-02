الأحد 02 فبراير 2025
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أخبار مصر

افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نويبع بجنوب سيناء

أسواق اليوم الواحد
أسواق اليوم الواحد
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افتتحت محافظة جنوب سيناء سوق اليوم الواحد بمدينة نويبع، وذلك للمرة السادسة على التوالي، بهدف توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، تخفيفًا للأعباء المعيشية عن كاهلهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتُطرح السلع داخل السوق بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%، ويقام السوق بالتعاون بين المحافظة، الغرفة التجارية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كبار التجار، وشركات القطاع الخاص، ويستمر حتى نهاية اليوم. 

 

وأكد المهندس إبراهيم حارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، أن الأسواق تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين عبّروا عن رغبتهم في استمرارها بشكل دائم، نظرًا لما توفره من سلع غذائية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف جهودها لدعم هذه المبادرات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة أن الأسواق توفر كافة السلع الأساسية، ومنها الزيت، السكر، المكرونة، الأرز، السمن، الألبان، الجبن بأنواعها، البقوليات، الخضروات، الفواكه، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية، وذلك بأسعار مخفضة، تماشيًا مع الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الدور المحوري الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في دعم مبادرة “أسواق اليوم الواحد” ومبادرات توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأبرزت الوزارة أهمية مشاركة الشركة القابضة في تعزيز هذه الأسواق من خلال طرح منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. 

كما أوضحت الوزارة أن التوسع التدريجي لأسواق اليوم الواحد ليشمل جميع المحافظات يعكس نجاح المبادرة في زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الثقة في جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وفي سياق متصل، أعلن وكيل الوزارة عن الاستعدادات الجارية لإقامة معارض “ أهلًا رمضان ”  بنطاق محافظة جنوب سيناء، اعتبارًا من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص ركن ثابت لمعارض “أهلًا رمضان” داخل أسواق اليوم الواحد، السلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، بهدف طرح كافة السلع والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة، وذلك لضمان توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان المبارك. 

 

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السلع الغذائية سوق اليوم الواحد محافظة جنوب سيناء
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