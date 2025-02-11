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محافظات

الغرفة التجارية وتموين الفيوم يعلنان موعد انطلاق معارض أهلا رمضان

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

تنظم الغرفة بالتعاون مع  مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم سلسلة من معارض " أهلًا رمضان" لبيع  السلع الغذائية  بأسعار مخفضة، بمدينة الفيوم وعواصم المراكز الإدارية للمحافظة.

وقال مجدي طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، أن ذلك  جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده اليوم بمحافظة الفيوم، بحضور سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدد من تجار السلع الغذائية بالمحافظة.

اهداف لقاء تجار السلع الغذائية رئيس الغرفة التجارية

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، أن الهدف من الاجتماع هو الاستعداد لافتتاح  معارض أهلا رمضان، ومعارض "مبادرة أسواق اليوم الواحد، وتضمن الاجتماع آلية إلزام التجار بتخفيض اسعار السلع الاساسية دعما للمواطنين وتخفيفا عليهم من عبء الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، ومكافحة الغلاء وتقليص هامش الربح، والعمل على وصول السلعة مباشرة للمستهلك، وبحث  سبل السيطرة على إسعار السلع الإستراتيجية بالأسواق.

 

معارض فرعية لما سوبر ماركت

ولفت رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، الي أنه  تم الاتفاق على ان بقيم كل سوبر ماركت او توكيل تجاري معرض  فرعي  أمام محلاتهم لضمان وصول السلع المختلفة الى جموع  المواطنين خلال ايام الشهر الفضيل، ويتم التنسيق مع الجهات التنفيذية والمحليات  والمحافظة بهدف السماح للتجار إقامة معارضهم الفرعية أمام محلاتهم تجنبًا لتحرير مخالفات إشغالات طريق.

 

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فيما قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن انطلاق سلسلة معارض أهلًا رمضان بدأ  اليوم الثلاثاء، ويشهد هذا العام  طفرة في معارض اهلا رمضان سواء على مستوى عدد المعارض أو حجم المعروضات واسعارها، وتنوع المعروضات، والارتقاء بالجودة لتلبي مختلف الأذواق، ومستويات الدخول.

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