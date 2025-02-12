الأربعاء 12 فبراير 2025
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حوادث

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بمحور المركزي وشارعي رمسيس والهرم وكوبري الجلاء

حالة الطرق اليوم،
حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية متحركة بمحور المركزي وشارعي ر

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الأربعاء، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

 

حالة الطرق اليوم 12 فبراير 2025

ورصدت المتابعة الميدانية أحجامًا مرورية متوسطة بكوبري القبة ونفق العروبة، شارع السودان، كوبري 6 أكتوبر، طريق الحرية، كورنيش النيل، شارعي الهرم وفيصل، ومحور جمال عبد الناصر بمنطقة أكتوبر، محور صفط اللبن.

حالة المرور اليوم 

وشهدت حركة المركبات زحامًا بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والبحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر وكوبري القبة وكوبري الحليمة.

حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية متحركة بمحور المركزي وشارعي رمسيس والهرم وكوبرى الجلاء 

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

حالة الطرق اليوم

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000

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