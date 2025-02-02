الأحد 02 فبراير 2025
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سياسة

مطران اللاتينية بمصر يترأس احتفالية يوبيل المكرسين

مطران اللاتين
مطران اللاتين

تحت شعار "حجاج الرجاء على طريق السلام"، ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، احتفالية يوبيل المكرسين والمكرسات التي نظمها اتحادا الرهبانيات النسائية والرجالية، وذلك في بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا.

الكنيسة الكاثوليكية

شهدت الاحتفالية مشاركة سيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، إلى جانب عدد من القيادات الكنسية، من بينهم الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية، والأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة الأفيلية بالمعادي.

وشارك في الاحتفال عدد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات وأبناء الكنائس الكاثوليكية من مختلف الجنسيات، حيث تضمن البرنامج صلاة القداس الإلهي، ممارسة سر المصالحة، والسجود أمام القربان المقدس، إلى جانب تقديم الطلبات الروحية.

كما تخلل اليوم ترانيم روحية وفقرات تكوينية، بقيادة الأب جون نيكولا الدومينيكاني، بالإضافة إلى كلمات شكر وتقدير للمشاركين والمنظمين.

الجدير بالذكر أن الاحتفالات اليوبيلية بالحياة المكرسة ستستمر خلال الأيام المقبلة، وسط مشاركة واسعة من المجتمع الكنسي في مصر.
 

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