الإحصاء: الشبكات الإذاعية بثت 190.3 ألف ساعة خلال عام 2023/ 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الأربعاء بيانا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يُحتفل به يـوم 13 فبراير من كل عام والذى أقرته منظمة اليونـسكو، ويتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار (الإذاعة وتغير المناخ).





ومن أهم المؤشرات الإحصائية للهيئة الوطنية للإعلام ما يلي:

بلغ عدد الشبكات الإذاعية

10 شبكات بإجمالي عدد ساعات بث مسموع 190.3 ألف ساعة عــــام 2023 / 2024

-احتل المجال الترفيهي النصيب الأكبر من أجمالي عدد ساعات البث الإذاعي حيث بلغ 57216 ساعة بنسبة 31.52% بمتوسط يومي 156.20 ساعة، يليها المجال الديني حيث بلغ 26851 ساعة بنسبة 14.79% بمتوسط يومي 73.22 ساعة، يليها ساعات بث المجال الثقافي 23403 بنسبة 12.89% بمتوسط يومي 63.57 ساعة من إجمالي ساعات البث المسموع عـــام 2023/ 2024.

- بلغ عدد ساعات البث لإذاعة شبكة البرنامج العام 8784 سـاعة بمتوسط يومي 24 سـاعة خلال عام 2023/2024.



- بلــغ عـــدد ساعات البـــث لإذاعــــــــة شبكة الشرق الاوسط 8784 سـاعة بمتوسط يومي 24 ساعة خلال عــــام 2023/2024.



- بلغ متوسط ساعات البث اليومي لقطاع الإذاعة 496.1 ساعــة خــلال عــام 2023/2024.



- بلغ متــوسط عــدد ســاعات البث لشبكة صوت العرب 39ساعة خـــلال عــــام 2023/ 2024

*الشبكة الاذاعية: هي تقسيمات تنظميه للإذاعات حسب الهدف منها ولكل منها عدد ساعات بث مختلفة.

اليوم العالمي للإذاعة

ويحتفل باليوم العالمي للإذاعة يـوم 13 فبراير من كل عام والذى أقرته منظمة اليونـسكو ويرجع ذلك الاختيار إلى اليوم الذى بدأ فيه بث أول إذاعة للأمم المتحدة في عام 1946 وتهدف اليونسكو من وراء تحديد يوم عالمي للإذاعة إلى زيادة الوعى بين عامة الناس، وبين العاملين في وسائل الإعلام بأهمية الراديو وتعد الإذاعة أداة فعالة للاحتفاء بالحياة الإنسانية على تنوعها، وتوفر منبرًا لنشر الخطاب الديمقراطي وتظل الإذاعة أكثر وسائل الإعلام استخدامًا على الصعيد العالمي وإذ تملك الإذاعة هذه القدرة الفريدة على الوصول إلى عدد كبير جدًا من الناس، فإنها تستطيع أن ترسم معالم حياة المجتمعات في إطار التنوع، وأن تكون ساحة تتيح للجميع إمكانية التعبير عن آرائهم وتمثيلهم والإصغاء إليهم وينبغي لمحطات الإذاعة أن توفر خدماتها لمختلف المجتمعات على تنوعها، وأن تقدم إليها تشكيلة متنوعة من البرامج ووجهات النظر والمحتويات. ويجب أن تكون المحطات الإذاعية قادرة، من حيث تنظيمها وتشغيلها، على التعبير عن تنوع مستمعيها.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.