الأربعاء 12 فبراير 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

الإسماعيلى
الإسماعيلى

الدوري المصري، تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز بعدد 4 مواجهات قوية.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

زد ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 4 مساء - قناة Ontime sports 2

الجونة ضد الإسماعيلي - الساعة 4 مساء - قناة Ontime sports 1

بيراميدز ضد حرس الحدود - الساعة 7 مساء - قناة Ontime sports 2

المصري ضد البنك الأهلي - الساعة 7 مساء - قناة Ontime sports 1

مواعيد الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز 

الثلاثاء 11 فبراير

سموحة 1-0 بتروجت

فاركو 0-1 الزمالك

الأهلى 1-0 غزل المحلة

الأربعاء 12 فبراير

الجونة ضد الإسماعيلى..4 عصرًا

زد إف سي ضد سيراميكا..4 عصرًا

المصري ضد البنك الأهلى..7 مساء

بيراميدز ضد حرس الحدود..7 مساء

 

 

الخميس 13 فبراير

مودرن سبورت ضد طلائع الجيش..4 عصرًا

إنبى ضد الاتحاد السكندري..7 مساء 

 

نظام الدوري الممتاز


ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

 


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

 

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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