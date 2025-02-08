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رياضة

البنك الأهلي يتعادل مع زد 1-1 في الدوري الممتاز

زد والبنك الأهلي
زد والبنك الأهلي في الدوري المصري، فيتو

الدوري المصري، تعادل فريق زد مع نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح زد التسجيل عن طريق شادي حسين من ركلة جزاء في الدقيقة 72، قبل أن يتعادل البنك الأهلي عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

تشكيل زد أمام البنك الأهلي 

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: سامح إبراهيم، محمد إسماعيل، أحمد طارق، محمد أشرف.

في خط الوسط: بيتر موتوموسي، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا.

في خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، مصطفى زيكو، شادي حسين.

تشكيل البنك الأهلي أمام زد 

في حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

في خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، داو سيريل، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو.

في خط الوسط:  سيرجى اكا، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، جريندو

في خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: أحمد صبحى، محمد فتحى، احمد ياسر ريان، خالد عبد الشافى، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، احمد سعيد، حسن أحمد.

ترتيب البنك الأهلي وزد بالدوري 

ويحتل فريق البنك الأهلي المباراة المركز الثامن برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فريق زد المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة.

حكام مباراة البنك الاهلي ضد زد اف سي 

أدار المباراة طاقم حكام مكون من أحمد الغندور حكما للساحة ويعاونه كل من مصطفى عطية مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثاني وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، ومحمد الحنفي حكم فيديو ومصطفى عثمان حكم فيديو مساعد.

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