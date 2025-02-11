الزمالك بـ10 لاعبين يقتنص فوزا صعبا من فاركو في الدوري المصري

الدوري المصري، حقق نادي الزمالك الفوز على فاركو بهدف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في شباك فاركو عن طريق أحمد جمال مدافع الأخير بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40.

بحث الزمالك بعدها عن تسجيل ثاني الأهداف ولكنه لم ينجح بينما حاول فاركو تسجيل التعادل مستغلا طرد محمود جهاد لاعب وسط الأبيض في الدقيقة 85 ولكن خرج الفارس الأبيض بالنقاط الثلاث.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – أحمد حسام – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم: محمد حمدي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وصلاح الدين مقدم وجيفرسون كوستا وسيف جعفر ومحمد عاطف ومصطفى شلبي وحسام أشرف وناصر منسي.

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

وانطلقت مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

وتنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جروس مدرب الزمالك

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