موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

قرعة كأس ملك إسبانيا، يجري الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء مراسم قرعة نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن المحتمل أن تسفر قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عن نهائي مبكر وكلاسيكو مثير بين برشلونة وريال مدريد.

الفرق المتأهلة إلى دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا



تأهل إلى دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا فرق برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، ريال سوسيداد.

وتقام مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على مرحلتين، ذهابًا وإيابًا، حيث تنطلق مباريات الذهاب خلال يومي 25/26 فبراير الجاري، بينما سيكون لقائي الإياب يومي 1/2 أبريل المقبل.

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا



تنطلق مراسم قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت السعودية، 1 بتوقيت إسبانيا.

القنوات الناقلة لقرعة دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا



أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مراسم قرعة دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ستُبث مباشرة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عبر إكس وفيس بوك ويوتيوب.



وانتهت مساء يوم الخميس الماضي منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم.



وحقق برشلونة فوزًا على فالنسيا، في ملعب الأخير، بخمسة أهداف دون رد، في حين فاز ريال مدريد بصعوبة على ليجانيس بنتيجة 3-2.

كما تأهل ريال سوسيداد بعدما فاز على أوساسونا بهدفين دون رد في المرحلة نفسها من بطولة كأس ملك إسبانيا، بينما تأهل أتلتيكو مدريد إلى نصف النهائي بعدما انتصر بخماسية نظيفة على خيتافي.

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